«Это был дерьмовый вопрос». Герой «Тур де Франс» рассвирепел из-за разговора о допинге

Команде Jumbo-Visma сильно не понравились предположения журналистов, что их гонщики могут побеждать нечестно.

Голландская велокоманда Jumbo-Visma может считать себя триумфатором многодневки «Тур де Франс», которая завершается сегодня на Елисейских полях в Париже. Ее лидер Йонас Вингегор выйдет на заключительный этап в желтой майке лидера, и его задача — просто добраться до финиша. Поскольку последняя гонка «Большой петли» по традиции считается «днем дружбы». В зачете по очкам на первом месте товарищ Вингегора по команде Ваут ван Аэрт, выигравший накануне «разделку». Вроде настроение у представителей Jumbo-Visma сейчас должно быть приподнятым. Но именно на пресс-конференции этой команды произошел громкий скандал.

В серой зоне

Уставшие от скучных ответов журналисты начали задавать гонщикам прямые вопросы: могут ли они гарантировать, что Jumbo-Visma чиста от допинга и через некоторое время результаты нынешнего тура не придется пересматривать. И если Вингегор отреагировал традиционно, рассказав, как много они тренируются, как следят за питанием и вообще «абсолютно честны», то Ван Аэрт буквально взорвался.

— Я не хочу отвечать на этот вопрос, — заявил 27-летний бельгиец, выигравший на нынешнем «Туре» три этапа. — Это дерьмовая тема. Ее поднимают каждый раз после того, как кто-то выиграл.

— Но это честный вопрос, — не унимались журналисты.

— Мне не нравится, что нам постоянно приходится оправдываться, — объяснил свой гнев Ван Аэрт. — Почему мы должны доказывать свою невиновность только потому, что показываем высокие результаты? Мир велоспорта изменился. Нас проверяют круглый год, не только на «Тур де Франс» — инспекторы допинг-контроля приезжают к нам даже домой. Понимаю, если бы мы выскочили на подиум из ниоткуда, но Jumbo-Visma все время на виду. И я не понимаю причин недоверия к нашим победам.

Срыв обладателя «зеленой майки» пришлось комментировать представителю пресс-службы Jumbo-Visma. По его словам, Ван Аэрта задела формулировка вопроса. По его мнению, журналист задавал его, исходя из предположения, что команда побеждает нечестно. При этом никаких оснований не доверять голландской бригаде у СМИ, по мнению Ваута, быть не может. Jumbo-Visma действительно в последние годы не была замешана в громких допинговых скандалах, хотя в своей «прошлой жизни», когда коллектив еще носил название «Рабобанк», темных историй хватало. Уже после переименования гонщиков Jumbo-Visma обвиняли в использовании кетонов — это синтетические вещества, улучшающие метаболизм. Их применение в спорте не запрещено, но находится в «серой зоне».

Ваут ван Арт. Фото Global Look Press

Колумбийская проблема «Астаны»

С другой стороны — СМИ поднимают вопрос о допинге на «Тур де Франс» тоже не на пустом месте. Мало в мире найдется соревнований, которые столь масштабно пострадали от скандалов с запрещенными веществами. И хотя ради восстановления своей репутации даже был создан специальный фонд, который мониторит сообщения о допинговых инцидентах в открытых источниках по всему миру и ежегодно делает вывод: велоспорт — вовсе не мировой лидер по количеству скандалов с запрещенкой. Тем не менее полностью избавиться от репутации самого задопингованного вида спорта не получается. И этому способствуют новые инциденты, в которые регулярно попадают звезды велоспорта. Последний из них — с участием лидера казахстанской команды «Астана» колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса.

28-летний спортсмен накануне был задержан испанской полицией в аэропорту Мадрида в связи с тем, что его статус свидетеля в уголовном деле о допинге испанского врача-физиотерапевта Маркоса Майнара переквалифицирован в обвиняемого. Лопес прибыл в Испанию для участия в гонке Villafranca-Classic, которая должна стартовать в понедельник. Теперь Лопес точно не выступит в стартующем 19 августа гранд-туре «Вуэльта Испания», где на него планировала работать вся «Астана». Это очень плохая новость для казахстанской команды, которая в прошлом тоже сильно пострадала от допинговых скандалов и сейчас спешно отстранила Мигеля Анхеля от выступлений.

Лопес — очень крутой гонщик, финишировавший в топ-10 всех трех гранд-туров. В 2018-м в составе «Астаны» он становился третьим на «Джиро д'Италия» и «Вуэльта Испания». Колумбиец выступал за казахстанскую команду с 2015 по 2020 год, а теперь вернулся в «Астану» после года в Movistar, с которой рассорился на прошлогодней «Вуэльте». В мае этого года Мигель Анхель под предлогом травмы бедра снялся с «Джиро д'Италия», что совпало с арестом в Испании профессора университета Эстремадуры Маркоса Майнара. Последнего обвиняют в распространении запрещенных препаратов, в том числе среди спортсменов. Майнар, в прошлом работавший с велокомандами Fassa Bortolo и Comunidad Valenciana, свою вину категорически отрицает.