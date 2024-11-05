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UCI внес велогонщиков ЦСКА в черный список. Они нелегально выступили в многодневке «Тур дю Фасо»

Егор Сергеев
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Фото Global Look Press
Ранее досталось и организаторам.

Международный союз велосипедистов (UCI) внес в черный список велогонщиков ЦСКА, принявших участие в африканской многодневке «Тур дю Фасо». Были забанены россияне Артем Гомозков, Кирилл Капустин, Антон Попов, Мамыр Сташ и Антон Воробьев, кроме них в список вошли Дмитрий Ерошкин (персонал) и Евгений Казанов (член команды ЦСКА), сообщается на сайте UCI.

«Перечисленные лица не имеют права участвовать в мероприятиях UCI из-за несоблюдения правил. Отстранение будет применяться до тех пор, пока правила в отношении России и Белоруссии остаются в силе», — сказано в заявлении союза.

Организаторов гонки тоже наказали

Скандал с «нелегальными» россиянами произошел еще 25 октября — тогда представители ЦСКА появились на многодневной гонке «Тур дю Фасо» в Буркина-Фасо. Спортсмены были одеты в форму в цветах российского флага, с надписью «Russian Army» (Армия России — Прим. «СЭ») и эмблемой ЦСКА.

UCI, в календарь соревнований которого входили данные соревнования, моментально принял меры — направил организаторам письменное обращение и потребовал не допускать россиян к старту. Однако африканская сторона, пригласившая команду, документ проигнорировала. Судя по видеозаписям из соцсетей «Тур дю Фасо», армейцы приняли участие в заезде и финишировали. В ответ на это Международный союз велосипедистов исключил гонку из своего календаря.

Африканскую многодневку &laquo;Тур дю&nbsp;Фасо&raquo; наказали за&nbsp;допуск российских велогонщиков. Скандал из-за надписи «Армия России» на форме велогонщиков ЦСКА в Африке. Организаторов наказали за это

«UCI направил организаторам официальное письмо с просьбой запретить участие команды в соответствии с регламентом о мерах против России и Белоруссии. Однако, несмотря на эту директиву, команда стартовала сегодня утром. В результате UCI немедленно удалил «Тур дю Фасо» из международного календаря и в настоящее время определяет дисциплинарные последствия, связанные с участием этой команды. Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет», — сказано в официальном сообщении.

Теперь все возможные меры приняты, а провинившиеся — наказаны.

В чем проблема?

Международный союз велосипедистов — одна из лояльных к отечественным спортсменам организаций в мире. В велогонках разного уровня постоянно участвуют десятки россиян — в том числе трое наших спортсменов (Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко) были на Олимпиаде в Париже.

Однако в UCI действуют классические ограничения — россияне и белорусы могут выступать только в нейтральном статусе и исключительно в одиночных соревнованиях. С этой точки зрения приезд наших спортсменов на «Тур дю Фасе» стал вызовом — представители ЦСКА не только приехали в Африку в родных цветах, но и выступили командой.

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Будут ли проблемы у других россиян?

По мнению президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Екимова, других россиян санкции UCI за случившееся в Африке не коснутся.

«UCI не запрашивал никакую информацию у федерации, очевидно, поскольку спортсмены поехали на эту многодневку от ЦСКА. Нам только пришло уведомление, что гонщики попали в черный список, теперь они не могут претендовать на нейтральный статус. Это не была команда, отправленная от ФВСР, поэтому к нам вопросов и не было. Собственно, сейчас мы и не имеем права отправлять команды и отдельных гонщиков от федерации, это противоречит обозначенным UCI правилам допуска в нейтральном статусе», — объяснил Екимов в интервью matchtv.ru.

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