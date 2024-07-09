Власов покидает «Тур де Франс» с переломом. Ради этой гонки он пожертвовал Олимпиадой

Александр улетел в канаву и повредил лодыжку.

Лучший российский велогонщик Александр Власов, отказавшийся от участия в Олимпийских играх в Париже, не смог продолжить борьбу на «Тур де Франс». Виной тому стало невезение — россиянин на девятом этапе улетел вместе с велосипедом в канаву и, пусть и сумел вернуться в седло и финишировать, на следующий день сошел из-за диагностированного перелома лодыжки. Конечно, есть надежда, что восстановление будет не столь уж долгим, но успеет ли Александр вылечиться и набрать форму к «Вуэльте»?

Роковое падение

В прошлом Власов уже трижды сходил с гранд-туров по разным причинам, но его единственный опыт на «Тур де Франс» был положительным. На дебютной «Большой петле» в 2022 году он занял пятое место в генеральной классификации, что можно назвать элитным результатом. На сей раз, напомним, россиянин отправился на Тур в качестве главного помощника словенца Приможа Роглича, но при этом и сам вполне мог претендовать на высокие места вплоть до призовых.

На первой неделе гонка складывалась для него пусть не блестяще, но не так уж и плохо. После трех этапов он шел в топ-10 общего зачета, однако на четвертом этапе от Пинероло до Валлуара финишировал только 16-м, отстав от словенца Тадея Погачара на три минуты и пять секунд, а от Роглича и нескольких других фаворитов — почти на две с половиной минуты. Как следствие, Власов в генеральной классификации откатился на 14-е место. Правда, благодаря неплохой разделке в рамках седьмого этапа (он финишировал 11-м) сумел вернуться в топ-10.

Роковым стал для него девятый этап с так называемыми белыми дорогами, где участников ждали сектора гравия, что было чревато проколами, механическими поломками велосипедов и падениями. Мог пострадать кто угодно, но в итоге в этой гравийной лотерее крупно не повезло именно Власову. Который примерно за 50 км до финиша улетел в канаву, да и еще и с переворотом. Александр быстро вскочил и вернулся в гонку. Мало того, он догнал группу фаворитов, ничего не потеряв по времени. Лидируюшему Погачару в генеральной классификации он по-прежнему уступал 4 минуты и 36 секунд, располагаясь на 11-й строчке.

Впрочем, в день отдыха выяснилось, что без серьезного повреждения все же не обошлось. «К сожалению, Власов покинет «Тур де Франс» из-за перелома лодыжки. Выздоравливай скорее, Алекс», — гласило сообщение команды Bora-Hansgrohe. Обидно, ведь шансы на топ-10, а при определенном стечении обстоятельств и на топ-5 были вполне неплохи. Но на Туре от падений и травм не застрахован никто. Теперь весь вопрос, насколько быстро он вернется в гонки.

Фото Global Look Press

Удастся ли вернуться к «Вуэльте»?

«Всегда присутствует большое сожаление, когда спортсмен получает травму и выбывает из строя. По большому счету Власов теперь может восстановиться только к концу сезона, да и то не полностью. Для того чтобы все зажило, потребуется немало времени, а потом будет продолжительный период восстановления. Для самого велогонщика это, можно сказать, трагедия, но в спорте все бывает», — заявил ТАСС главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

Впрочем, с учетом того, что Александр сумел доехать этап на нормальных скоростях, не исключено, что речь идет не о «классическом» переломе, а о трещине в лодыжке, что, естественно, потребует меньшего времени лечения. Поэтому есть надежда, что Власов успеет восстановиться к «Вуэльте», которая стартует в конце августа, и даже побороться там за призовые места.

Напомним, что ранее Александр отказался от участия в Олимпийских играх в Париже, несмотря на одобрение его кандидатуры со стороны МОК. Сам гонщик объяснил свое решение неподходящим профилем олимпийской трассы и плотным календарем гонок, включая, естественно, и «Тур де Франс». Хотя многие, включая Погачара, собираются на Игры сразу после «Большой петли», поэтому совместить два этих мероприятия сложно, но возможно. Однако даже если бы россиянин изначально и решился на участие, то сейчас после форс-мажора на Туре ему все равно бы пришлось сниматься с Олимпиады.

Фото Global Look Press

Что же касается общего зачета Тура после девяти этапов, то пока лучше всех предсказуемо выглядит Погачар, нацеленный на победный дубль после триумфа на «Джиро д'Италия». Главные преследователи в лице бельгийца Ремко Эвенпула, Роглича и победитедя «Тур де Франс» 2022 и 2023 годов датчанина Йонаса Вингегора также еще отнюдь не сдались, поэтому нас ожидают очень интересные две недели гонок. Кроме того, отметим рекордную 35-ю победу на этапах «Большой петли» британца Марка Кавендиша. 39-летний спринтер из казахстанской команды «Астана» превзошел достижение легендарного бельгийца Эдди Меркса, установленного еще в 1975-м. Также в историю как первый темнокожий победитель этапа Тура вошел спринтер из Эритреи Биньям Гирмай. Причем он успел выиграть уже два этапа «Большой петли» — 2024.