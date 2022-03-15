Велогонщица объяснила положительную пробу на мельдоний фермерским молоком. И была оправдана

Оказывается, запрещенный препарат может содержаться в мясе, молоке и других продуктах питания.

В октябре прошлого года российская велогонщица Наталья Студеникина была полностью оправдана после положительной пробы на допинг. Эта история на самом деле уникальна. Молодая спортсменка обвинялась в использовании запрещенного мельдония. Что, конечно, в 2019 году странно, но совсем не невозможно. Положительные пробы на этот препарат до сих пор сдаются регулярно. Так что Студеникина имела все шансы получить четыре года дисквалификации и, по сути, попрощаться с профессиональным спортом. Но пошла совсем иным путем.

Препарат, найденный у лошади, опасен и для человека

— Наталья из спортивной семьи, ее родители — бывшие спортсмены — сразу же сказали, что ни о каком мельдонии даже речи не могло быть, — вспоминает адвокат Артем Пацев. — Это достаточно профессиональные люди, которые прекрасно знали о запрете препарата. Особо она даже никаких биодобавок не употребляла, а те, что были, мы проверили, и там все чисто. Никто из членов семьи тоже мельдоний не употреблял. Тогда мы спросили: а чем Наталья питалась? И тогда папа вспомнил: он специально для Натальи покупал на рынке в Воронеже свежие фермерские продукты, парное мясо и молоко.

А дальше начался настоящий научный квиз. Оказалось, что существует ветеринарный препарат «Эмидонол». Совсем недавно его нашли у лошади российской всадницы Елены Лосевой, что в итоге привело к дисквалификации наездницы. Распространен этот препарат только в России и активно используется не только для лошадей, но и для коров и птиц. А самый смак в том, что при анализе в нем обнаруживается... мельдоний!

— Мы купили штук семь упаковок «Эмидонола», я изучил всякие журналы по птицеводству и свиноводству, — рассказал Пацев. — Корову решили все-таки не покупать, договорились с ветеринаром. Он кур выпаивал «Эмидонолом», корове вводил инъекционно. Молоко брали на анализ до начала курса, во время и после. Мясо и печень птиц, соответственно, только после. Мельдоний был обнаружен везде! И самое удивительное, что ни пастеризация молока, ни термическая обработка мяса и печени никак не влияли на концентрацию препарата.

Это исследование было опубликовано учеными Кубанского государственного университета в иностранном журнале. Пацев даже предлагал РУСАДА поставить эксперимент на самой Студеникиной: попросить ее съесть загрязненное мельдонием мясо и взять допинг-пробу, только с условием, чтобы обойтись без второй дисквалификации.

Исследования по мельдонию проводил Соболевский из Лос-Анджелеса

В итоге исследование провели, но только не в России. Хотя участвовал в нем один из бывших руководителей Московской лаборатории Тимофей Соболевский, только уже из лаборатории в Лос-Анджелесе. Вместе с коллегами они пошли дальше Кубанского госуниверситета и попытались выяснить, каким образом мельдоний из мяса и молока все-таки усваивается и метаболизируется в организме человека.

Выводы получились довольно смутные. Мельдоний в пробах человека после употребления молока действительно обнаружили. Но в концентрации, недостаточной для того, чтобы взятая проба считалась положительной. Правда, дальше куча оговорок: например, ученые исходили из того, что испытуемый выпил всего 50 мл молока за два-шесть часов до сдачи пробы. А что, если выпить не 50, а пол-литра или даже литр? В таком случае положительную пробу точно нельзя исключить, и исследование это подтверждает.

Финал у истории пока открыт. Студеникину в 2021-м полностью оправдали, и она уже выступает. Но дальше исследовать свойства фермерских продуктов и их потенциальную опасность для спортсменов никто не стал. Хотя, например, в отношении кленбутерола и других анаболиков есть полные научные данные. И в определенных странах соревнующимся спортсменам лучше вообще мясо не употреблять.

— Мы предлагали РУСАДА провести минимум четыре разных вида исследований по поводу возможного обнаружения мельдония в фермерских продуктах, — объясняет Пацев. — Но они отказались.

Кстати, в отличие от многих других ветеринарных препаратов (например, антибиотиков), у препаратов линейки «Эмидонол» отсутствуют ограничения по так называемому сроку ожидания по мясу и молоку. Иными словами, мясо и молоко могут спокойно реализовываться прямо во время или сразу после окончания курса. Сами по себе компоненты препарата считаются безвредными, а концентрация мельдония — неопасной ни для кого, кроме профессиональных спортсменов. Поэтому вероятность купить в магазине пачку молока, где будут присутствовать микроскопические дозы мельдония (но тем не менее хорошо «видные» на анализе в антидопинговой лаборатории), гораздо выше, чем вероятность купить в том же магазине такую же пачку молока того же производителя, где будут следовые количества антибиотика.