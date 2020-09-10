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Закарин досрочно завершил участие в «Тур де Франс» из-за перелома

16:31
Ильнур Закарин. Фото Instagram.
Ильнур Закарин. Фото Instagram.
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Российский велогонщик Ильнур Закарин, представляющий команду ССС Team, досрочно завершил выступление на многодневке «Тур де Франс». Обследование выявило у него перелом ребра, сообщает Cycling Weekly.

Закарин попал в завал во время 11-го этапа, прошедшего в среду. После завершения гонки рентген подтвердил у 30-летнего спортсмена перелом ребра. Перед 12-м этапом Закарин шел на 32-м месте в общем зачете гонки. Из россиян участие в «Тур де Франс» продолжает Павел Сиваков (Ineos).

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