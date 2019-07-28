Юэн выиграл последний этап "Тур де Франс". Берналь стал победителем общего зачета

Завершился заключительный, 21-й этап, веломногодневки "Тур де Франс". Победу одержал австралиец Калеб Юэн из команды Lotto–Soudal. Он преодолел дистанцию в 128 километров за 3 часа 4 минуты и 8 секунд. Вторым к финишу пришел Дилан Гроневеген из команды Jumbo-Visma, третьим - Николло Бонифацио из Team Direct Energie.

Победу в общем зачете одержал 22-летний колумбиец Эган Берналь. Он стал самым молодым гонщиком с 1909 года, который одерживал победу в престижной веломногодневке. Также он стал первым представителем Колумбии, который удержал желтую майку лидера до конца гонки.

Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альцепин" по итогам общего зачета занял 51-ю строчку.