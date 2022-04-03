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Сегодня, 08:30

Британские велогонщицы были готовы бойкотировать чемпионат страны из-за трансгендера

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Возможность выступления трансгендера на чемпионате Великобритании по велотреку в дисциплине омниум в Дерби едва не привела к бойкоту турнира со стороны ряда спортсменок.

21-летняя Эмили Бриджес, которая в прошлом была рекордсменом мира среди мужчин-юниоров, собиралась 1 апреля дебютировать в женском спорте, но не получила допуска от Международного союза велосипедистов (UCI). Если бы планы трансгендера реализировались, то некоторые соперницы отказались бы выходить с ней на старт, сообщает Daily Mail.

Один из руководителей британской федерации Стивен Парк заявил, что «проблема трансгендеров в женском спорте — самый большой вызов для олимпийского движения» и призвал к срочной международной дискуссии на эту тему. Олимпийская чемпионка Николь Кук считает, что трангендерные спортсменки должны соревноваться в отдельной категории, иначе все спортивные мечты цисгендерных женщин будут разбиты. Во время чемпионата Великобритании часть болельщиков провела акцию на трибунах, подняв плакаты с надписью «Спасите женский спорт».

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