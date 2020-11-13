Велосипедист врезался в кактус. Что из этого вышло

Аргентинский велосипедист-любитель Диего Морено стал героем видео, ставшего вирусным на Youtube, после того, как во время тренировки вылетел за пределы трассы и угодил в заросли кактуса.

Причиной аварии стала выбоина на асфальте в районе городского парка Буэнос-Айреса, в которую Морено случайно угодил колесом велосипеда. Диего говорит, что его жизнь спасли шлем и очки — благодаря им гонщик сумел сохранить глаза. Но все тело спортсмена оказалось утыкано колючками от кактуса. Пострадавшего вытащили из зарослей прохожие. Они же помогли несчастному избавиться от части шипов и отправили в больницу, где из тела Морено удалили еще тысячи колючек.