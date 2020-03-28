Велогонщики Страхов и Боев могут быть выписаны из больницы в ОАЭ в середине недели

Российские велогонщики команды «Газпром-Русвело» Дмитрий Страхов и Игорь Боев, госпитализированные в ОАЭ из-за заражения коронавирусом, могут быть выписаны в середине следующей недели, сообщает ТАСС. Спортсмены чувствуют себя хорошо, у них уже нет симптомов заболевания.

3 марта стало известно, что двое россиян из команды «Газпром-Русвело», которая принимала участие в многодневке «Тур ОАЭ», заразились коронавирусом, ими оказались Страхов и Боев. Остальные члены команды уже прилетели в Россию и возобновили тренировки, Страхов и Боев в настоящее время остаются в больнице в ОАЭ.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте