Велогонщики «Газпром-Русвело» прошли карантин по прибытии из ОАЭ и возобновили тренировки

Велогонщики российской команды «Газпром-Русвело» прошли карантин по возвращении из ОАЭ и уже приступили к тренировкам на сборе в Судаке, сообщает ТАСС.

3 марта стало известно, что двое россиян из команды «Газпром-Русвело», которая принимала участие в многодневке «Тур ОАЭ», заразились коронавирусом нового типа. Вся команда была изолирована в отеле, в котором остановилась на время соревнований. Спортсмены, тренеры и другие члены «Газпром-Русвело» вернулись в Россию 12 марта, в ОАЭ остались только два сотрудника команды и велогонщики Дмитрий Страхов и Игорь Боев.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 358 756 человек. Умерших — 15 433, выздоровевших — 100 645. В России на данный момент 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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