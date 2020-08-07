Велогонщик Якобсен выведен из комы

Голландский велогонщик Фабио Якобсен, который получил тяжелые травмы в результате аварии на первом этапе гонки «Тур Польши», выведен из комы после операции, сообщает пресс-служба организаторов соревнования.

В четверг 23-летний велогонщик, получивший травмы лица, был прооперирован. В пятницу он был выведен из медикаментозной комы. Состояние Якобсена оценивается как хорошее

Велогонщик получил тяжелые черепно-лицевые травмы — повреждения вокруг глазницы и челюсти.