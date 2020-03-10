Велогонщик Страхов госпитализирован в ОАЭ с положительным тестом на коронавирус

Российский велогонщик «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус, сообщает Instagram команды.

Три гонщика команды были госпитализированы для прохождения дополнительных тестов. Дмитрий Страхов отправился в госпиталь в воскресенье вечером.

— После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь, — сообщил Страхов. — Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду.

Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени.