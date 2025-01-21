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Сегодня, 14:02

Велогонщик Гирилович получил нейтральный статус

Камила Абдурахманова
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Двукратный чемпион России по велогонкам на треке Игорь Гирилович получил нейтральный статус, сообщает ТАСС.

В 2024 году 19-летний Гирилович стал чемпионом России в двух дисциплинах: гите с ходу на дистанции 200 м и командном спринте на 750 м.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в мероприятиях международного календаря в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

Источник: ТАСС
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