Велогонщик Гирилович получил нейтральный статус
Двукратный чемпион России по велогонкам на треке Игорь Гирилович получил нейтральный статус, сообщает ТАСС.
В 2024 году 19-летний Гирилович стал чемпионом России в двух дисциплинах: гите с ходу на дистанции 200 м и командном спринте на 750 м.
В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в мероприятиях международного календаря в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.
Источник: ТАСС
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