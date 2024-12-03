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Сегодня, 16:49

Велогонщик Эвенепул попал в больницу после столкновения с фургоном

Руслан Минаев
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Двукратный олимпийский чемпион по велоспорту Ремко Эвенепул доставлен в больницу после столкновения с почтовым фургоном во время тренировки в Бельгии, сообщает cyclingnews.com.

По данным источника, спортсмен не смог избежать ДТП с автомобилем, в результате чего рама велосипеда разломалась на две части. У Эвенепула есть подозрение на перелом ключицы.

24-летний спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом Парижа-2024. На его счету также три золота чемпионатов мира.

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