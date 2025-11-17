Велогонщица Бондарева стала четырехкратной чемпионкой Сурдлимпийских игр

Велогонщица Алиса Бондарева выиграла шоссейную спринтерскую гонку на Сурдлимпийских играх в Токио.

Это второе золото для российских спортсменов на турнире в столице Японии. Ранее дзюдоистка Алина Поздеева стала чемпионкой в весовой категории до 48 кг.

Россияне принимают участие в соревнованиях, которые продлятся до 26 ноября, под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). Всего в Токио выступят 36 российских спортсменов.

Для 33-летней Бондаревой это четвертая в карьере медаль Сурдлимпийских игр.