Велогонка «Тур де Франс» перенесена на 29 августа
Организаторы престижной веломногодневки «Тур де Франс» объявили о ее переносе на 29 августа — 20 сентября из-за пандемии коронавируса, о чем сообщили на своем официальном сайте.
Соревнования должны были пройти с 27 июня по 19 июля. Из-за пандемии коронавируса провести веломногодневку в запланированный срок не представляется возможным.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 000 089 человек. Зафиксировано 126 755 летальных исхода от инфекции, вылечились 484 600 человек. В России по последним данным, общее число зараженных составляет 21 189 человек, вылечившихся — 1711 человек, умерших — 175 человек.
Le Tour de France will take place on the planned route, with no changes, from Nice to Paris, from Saturday 29th August to Sunday 20th September.— Tour de France(tm) (@LeTour) April 15, 2020
For more information ?? https://t.co/Ik9vmcp7sN#TDF2020 pic.twitter.com/0HSJLLYnXs