Велогонка «Тур де Франс» перенесена на 29 августа

Организаторы престижной веломногодневки «Тур де Франс» объявили о ее переносе на 29 августа — 20 сентября из-за пандемии коронавируса, о чем сообщили на своем официальном сайте.

Соревнования должны были пройти с 27 июня по 19 июля. Из-за пандемии коронавируса провести веломногодневку в запланированный срок не представляется возможным.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 000 089 человек. Зафиксировано 126 755 летальных исхода от инфекции, вылечились 484 600 человек. В России по последним данным, общее число зараженных составляет 21 189 человек, вылечившихся — 1711 человек, умерших — 175 человек.