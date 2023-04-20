На следующей неделе на курорте «Игора» состоится запуск обратного отсчета до веломногодневки Ultra Fondo «Энергия Ладоги»

Ultra Fondo «Энергия Ладоги» — флагманский проект команды Gran Fondo (серии самых массовых велозаездов России) по брендовому маршруту туроператора «Игора Тур». Впервые организаторы с многолетним опытом проведения веломероприятий реализуют проект многодневной командной гонки.

C 3 по 9 июня 2023 года маршрут Ultra Fondo пройдет по территории Ленинградской области и Республики Карелия, вокруг самого большого озера Европы — Ладожского — в поддержку нового межрегионального маршрута, номинированного на статус «национального туристского». Участников ждет незабываемый тур по главным точкам притяжения регионов и проживание в лучших отелях региона. — «Точка на карте». Старт и финиш гонки пройдет на всесезонном курорте «Игора».

Маршрут гонки:

1 этап: Игора — Приозерск, 4 июня, 80 км

2 этап: Приозерск — Сортавала, 5 июня, 142 км

3 этап: Сортавала — Видлица, 6 июня, 153 км

4 этап: Видлица — Сортавала, 7 июня, 153 км

5 этап: Сортавала — Приозерск, 8 июня, 142 км

6 этап: Приозерск — Игора, 9 июня, 80 км

К участию в гонке допускаются мужские и смешанные команды. Мужская команда состоит из пяти гонщиков, команда «микс» — из трех гонщиков (две женщины и один мужчина). Участники велогонки будут стартовать одновременно и за каждый этап гонщикам будут начисляться рейтинговые очки. На каждом этапе будут также обозначены отрезки, на которых участники посоревнуются в номинациях «спринт» и «горный гонщик». Победителям номинаций будут начисляться дополнительные баллы. Многодневную гонку выиграет команда, набравшая по итогу всех этапов наибольшее количество очков.

На протяжении всего маршрута велогонки организаторы обеспечат динамическое перекрытие. Начало и конец пелотона будут сопровождаться машинами сотрудников ГИБДД, а также машинами технической и медицинской помощи.

Партнер многодневной велогонки — всесезонный курорт «Игора» и сеть отелей «Точка на карте»: в Приозерске, Лодейном Поле, Сортавала и Видлице. Отели отличает высокий уровень комфорта и экологичные архитектурные решения, бережно интегрированные в природный ландшафт. Участники найдут все, что нужно для комфортного и качественного отдыха, чтобы набраться сил перед новым соревновательным днем. Сеть отелей «Точка на карте» и всесезонный курорт «Игора» — лидеры туристического направления Ленинградской области и Карелии.