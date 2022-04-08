В Великобритании трансгендерам запретили соревноваться в велоспорте с женщинами

Федерация велоспорта великобритании (British Cycling) приняла решение запретить спортсменам-трангсендерам участвовать в соревнованиях с женщинами, сообщает официальный сайт организации

British Cycling в январе изменила правила по участию в турнирах трансгендеров и небинарных спортсменов, благодаря чему они получили возможность соревноваться с женщинами.

Однако в дело вмешался Международный союз велосипедистов (UCI), который не позволил трансгендеру Эмили Бриджес (ранее — Зак), которая начала гормональную терапию в прошлом году, участвовать в национальном чемпионате по омниуму, пока ее дело не будет рассмотрено UCI.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мужчины не должны участвовать в женских спортивных соревнованиях.