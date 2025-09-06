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В таможне не подтвердили информацию о задержании французского велосипедиста Сехили

Павел Лопатко

В Дальневосточном таможенном управлении заявили, что информация о задержании во Владивостоке французского велопутешественника Софиана Сехили не соответствует действительности, сообщает «Коммерсант».

В МВД и Следственном комитете пока не комментировали информацию.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Приморского края сообщил, что во Владивостоке за незаконное пересечение границы задержали французского велопутешественника.

44-летний Селихи пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. В Россию он пытался въехать во второй раз, ранее он пересек российскую границу со стороны Грузии.

Путешественник стартовал в июле 2025 года в Португалии.

Источник: «Коммерсант»
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