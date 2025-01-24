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24 января, 23:49

В результате ДТП погибла 19-летняя велогонщица из Италии

Камила Абдурахманова
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Велогонщица Сара Пиффер погибла в ДТП во время тренировки. Об этом сообщила Итальянская федерация велоспорта.

Ее брат Кристиан получил легкие травмы. Их сбил 70-летний мужчина, который, по предварительным данным, обгонял другой автомобиль в противоположном направлении.

Пиффер выступала за команду Mendelspeck Ge-Man на национальных и международных соревнованиях.

Источник: Федерация велоспорта Италии
Велоспорт
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