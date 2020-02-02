В новый пул тестирования включены 44 российских велогонщика

44 представителя России включены в новый пул допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI) на 2020 год, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UCI. Всего в пул входят 1310 спортсменов.

Наибольшее представительство в нем имеют Италия (151), Бельгия (142) и Франция (141).

По сравнению с 2019 годом, число включенных в пул россиян уменьшилось на одного. В международный пул допинг-тестирования вошли чемпионы мира по велогонкам на треке Анастасия Войнова, Денис Дмитриев и Дарья Шмелева, лидер российской команды на шоссе Ильнур Закарин. В пуле продолжает отсутствовать двукратный чемпион мира на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс, в 2017 году получивший российское гражданство.

В допинг-пул тестирования UCI на 2019 год входило 1189 спортсменов. Лидерами по числу представителей в этом списке были Франция (140 человек), Италия (131) и Бельгия (129).