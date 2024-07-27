В Федерации велоспорта России заявили о готовности помочь семье Еськова после пропажи велогонщика

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о пропаже велогонщика Никиты Еськова.

25 июля стало известно, что в Санкт-Петербурге разыскивают спортсмена, ориентировка на 41-летнего мужчину опубликована на портале поискового отряда «Лиза Алерт».

«Направил ссылку друзьям Еськова, которых тоже знаю. Задал вопрос, но те так же удивились, как и я при прочтении этой новости. Для начала надо разобраться, что произошло, если что-то и произошло. Может, человек просто ушел в периодический отпуск, на который он имеет право. Если что-то произошло и семья обратится в федерацию, конечно, чем можем, тем поможем», — сказал Екимов «СЭ».

Еськов является уроженцем Ленинграда, мастером спорта России международного класса. Велоспортом он начал заниматься в возрасте 12 лет и выступал на профессиональном уровне с 2002 года.