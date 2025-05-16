В Федерации велосипедного спорта России надеются, что трасса в Крылатском сможет принять чемпионат мира

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый рассказал о реконструкции Олимпийской велотрассы в Крылатском.

«Мы очень надеемся, что олимпийскую трассу в Крылатском скоро отреставрируют. В будущем, когда нам откроют границы, мы сможем проводить на этой трассе международные соревнования самого высокого уровня, начиная с чемпионата Европы и заканчивая чемпионатом мира», — цитирует Кучерявого ТАСС.