Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 18:39

UCI запретил российским велосипедистам выступать под своей эгидой после участия в велогонке в Буркина-Фасо

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил российским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой из-за выступлений в велогонке в Буркина-Фасо, сообщается на сайте UCI.

В список вошли россияне Дмитрий Ерошкин, Артем Гомозков, Кирилл Капустин, Евгений Казанов, Антон Попов, Мамыр Сташ и Антон Воробьев.

26 октября стало известно, что UCI исключил многодневную велогонку в Буркина-Фасо из календаря после того, как в соревнованиях приняли участие спортсмены из России.

В мае 2023 года UCI разрешил россиянам участвовать в турнирах международного календаря в качестве нейтральных спортсменов. При этом решение от 1 марта 2022 года для российских гонщиков на участие в командных дисциплинах остается в силе.

Читайте также
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
3-летний индиец Аниш Саркар стал самым молодым игроком в рейтинге ФИДЕ
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Популярное видео
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
У «Лады» сократили финансирование
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» отпустил Заседу и новый провал «Амура»
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Захарова о заявлении Коу против российских атлетов: «Человек не за спорт, а за его уничтожение»
Журова ответила Дюамель: «Ей надо историю подучить»
Защитник сборной Узбекистана Ашурматов не видит смысла в переходе России под эгиду АФК
Роднина ответила Дюамель: «Если у нее чешется язык — это ее проблемы»
Серохвостов: «Думаю, что российские биатлонисты никому не нужны в других странах»
Серохвостов: «У меня больше убавляет мотивацию то, что нас никуда не пускают»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россиянин Мамыр Сташ стал третьим на втором этапе многодневки «Тур дю Фасо»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости