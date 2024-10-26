UCI убрал велогонку в Буркина-Фасо из календаря после участия в ней россиян

Международный союз велосипедистов (UCI) исключил многодневную велогонку в Буркина-Фасо из календаря после того, как в соревнованиях приняли участие спортсмены из России. Об этом информирует портал Road.cc.

На первом этапе гонки выступили спортсмены, на которых была экипировка с надписью «Российская армия» и эмблемой ЦСКА. Решение о приглашении атлетов из России было принято организаторами, которые не учли требование UCI не допускать до командных соревнований российских велогонщиков.

В мае 2023 года UCI разрешил россиянам участвовать в турнирах международного календаря в качестве нейтральных спортсменов. При этом решение от 1 марта 2022 года для российских гонщиков на участие в командных дисциплинах остается в силе.