Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Уведомления
Главная
Велоспорт

12 мая, 12:53

UCI отказал пяти российским юниорам-велогонщикам в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) отказал пяти юниорам 2007 и 2008 годов рождения из спортивного клуба «Локосфинкс» в предоставлении нейтрального статуса.

Испания не&nbsp;пустила российских бодибилдеров на&nbsp;чемпионат Европы.«Посольство не придерживается принципов олимпизма». Российские спортсмены снова стали жертвами дискриминации

«Ситуацию пока не удалось разрешить, мы готовим еще одно обращение, но получить допуск, думаю, будет сложно. Если они получат отказ, то не смогут иметь возможность выступить на чемпионатах Европы и мира», — приводит ТАСС слова тренера клуба Александра Кузнецова.

Причиной отказа стало то, что «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту и триатлону», воспитанниками которой являются молодые спортсмены, опубликовала сообщение о программе, направленной на поддержку участников СВО.

«Однако у нас есть кому ехать — на данный момент есть ребята посильнее, но они на год старше», — добавил Кузнецов.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Велоспорт
Читайте также
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы показать фигу России»
Майгуров заявил, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России
Латыпов: «Если на следующий год откроются международные старты, это будет очень хорошо»
«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику
ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить за Влашича. Но до полной победы ЦСКА еще далеко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Международный союз велосипедистов одобрил нейтральный статус 15 российским специалистам

Призер Олимпиады велогонщик Деннис получил условный срок за аварию, в которой погибла его жена

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости