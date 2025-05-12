UCI отказал пяти российским юниорам-велогонщикам в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) отказал пяти юниорам 2007 и 2008 годов рождения из спортивного клуба «Локосфинкс» в предоставлении нейтрального статуса.

«Ситуацию пока не удалось разрешить, мы готовим еще одно обращение, но получить допуск, думаю, будет сложно. Если они получат отказ, то не смогут иметь возможность выступить на чемпионатах Европы и мира», — приводит ТАСС слова тренера клуба Александра Кузнецова.

Причиной отказа стало то, что «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту и триатлону», воспитанниками которой являются молодые спортсмены, опубликовала сообщение о программе, направленной на поддержку участников СВО.

«Однако у нас есть кому ехать — на данный момент есть ребята посильнее, но они на год старше», — добавил Кузнецов.