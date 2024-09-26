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Сегодня, 16:20

UCI не стал снижать количество российских велосипедистов в пуле тестирования

Руслан Минаев
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Международный союз велосипедистов (UCI) не стал снижать количество россиян в новом регистрируемом пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

В пул тестирования по-прежнему входят четыре спортсмена — Тамара Дронова, Артем Ныч, Глеб Сырица и Александр Власов.

Все спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны своевременно указывать свое местонахождение в специальном личном профиле в системе контроля ADAMS. За трехкратное нарушение правил доступности в течение года грозит дисквалификация на срок до четырех лет.

Источник: ТАСС
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