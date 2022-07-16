У велогонщика в результате допинг-контроля обнаружил рак яичка

26-летний велогонщик из команды Uno-X Торстейн Траэн перенес операцию в связи с раком яичка, после того как это смертельно опасное заболевание были обнаружено у него в результате обычного допинг-контроля.

«У меня по-прежнему 99 проблем, но рака больше нет, — написал норвежец в соцсетях. — Шутки в сторону, позади сумасшедшие месяцы, когда у меня диагностировали рак. К счастью, операция прошла успешно, и я снова могу наслаждаться жизнью и велоспортом. Не могу дождаться, когда скоро вернусь в гонки».

В интервью газете VG велосипедист, выигравший в этом году горную классификацию на «Тур де Альп», объяснил, что высокий уровень индикатора рака был выявлен у него во время планового допинг-контроля. В лаборатории, тестировавшей пробу на запрещенные вещества, обратили внимание на тревожные показатели и предложили спортсмену пройти дополнительное обследование. Оно выявило небольшую опухоль, которую сейчас успешно удалили. Сканирование организма подтвердило, что рак не распространился на другие органы, и дополнительное лечение не требуется.

Траэн планирует возобновить тренировки и вернуться в гонки до окончания текущего сезона. Рак яичка — достаточно редкое заболевание, которое порой встречается в велоспорте. В частности, такая проблема была у знаменитого американца Лэнса Армстронга.