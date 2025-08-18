Трем российским велогонщикам одобрили нейтральный статус

Российские велогонщики Виктория Ефимова, Константин Карпинский и Захар Мокеев получили нейтральный статус, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международного союза велосипедистов (UCI).

Теперь спортсмены смогут выступать на первенствах Европы и мира.

19-летняя Ефимова и 17-летний Мокеев являются призерами первенств России по велогонкам на треке. 15-летний Карпинский — победитель первенства страны 2024 года по велоспорту-ВМХ.

Весной 2023 года UCI принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах в нейтральном статусе.