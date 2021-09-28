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Сын Лэнса Армстронга оправдан по делу об изнасиловании несовершеннолетней

08:44

Прокуратура американского штата Техас закрыло дело об изнасиловании, возбужденное против 20-летнего сына легендарного велосипедиста Лэнса Армстронга. В конце прошлого года бывшая подруга Люка Армстронга написала в полицию заявление о сексуальном насилии, которое произошло в 2018 году в городе Остин, где живет семья юноши.

В доме Армстронгов пара оказалась после совместного похода на вечеринку. Поскольку в тот момент девушке было 16 лет, а Люку — 18, сыну велогонщика грозил срок за секс с несовершеннолетней без согласия партнерши. Однако в результате расследования выяснилось, что обоюдное согласие все-таки имелось, но через два года девушка решила отомстить бывшему парню и представила данный эпизод как криминальный.

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Отдел спорта «СЭ» все материалы автора

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