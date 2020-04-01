Страхов надеется, что сезон продолжится с августа

Гонщик «РусВело» Дмитрий Страхов в интервью «Известиям» выразил надежду, что сезон будет продолжен. 24-летний спортсмен уже четвертую неделю лежит в госпитале в ОАЭ из-за пандемии коронавируса.

— В случае вылета из ОАЭ вы сразу присоединитесь к команде в Крыму?

— Нет, сначала поеду домой. Насколько я знаю, руководство команды прислало всем гонщикам официальное письмо, чтобы они разъехались по домам, так как в России ухудшается ситуация с распространением коронавируса. Все будут готовиться к возможному возобновлению сезона дома и ждать, как дальше станет складываться ситуация.

— Сколько времени вам потребуется, чтобы вернуть форму?

— Без нормальных тренировок я где-то уже три недели, пока мы были на карантине в отеле, нам привезли оборудование и мы по несколько часов крутили педали на велотренажерах. Понятно, что форма потеряна и, если всё будет складываться по хорошему сценарию, смогу вернуть её за 2,5-3 месяца.

— Как оцениваете вероятность отмены всего сезона?

— Я надеюсь, что сезон продолжится с августа. Вероятность его полной отмены, на мой взгляд, меньше 50 процентов. Посмотрим, как будет складываться ситуация. В основном всё будет зависеть от ограничений и борьбы с пандемией COVID-19.