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Страхов и Боев вернулись из ОАЭ после выздоровления от коронавируса

00:20

Генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин сообщил, что российские велогонщики Дмитрий Страхов и Игорь Боев, выздоровевшие после инфицирования коронавирусом, вернулись из ОАЭ после месяца изоляции.

— Боев и Страхов вернулись из ОАЭ, — цитирует «РИА Новости» Хамидулина. — Команда предприняла все усилия, чтобы организовать ребятам трансфер из Эмиратов. Сейчас они находятся на пути домой.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 525 377 человека. Умерших — 87 894, выздоровевших — 319 286.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человека.

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Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200408/1569777862.html

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