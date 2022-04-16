Спонсор женского велоспорта в Великобритании разорвал контракт из-за гонений на трансгендеров

Одна из-за самых престижных женских велогонок в Великобритании, которая проводится в графстве Лестершир, оказалась под угрозой срыва после того, как от нее отказался главный спонсор.

Бизнесмен Питер Стэнтон разорвал контракт с British Cycling из-за недопуска на женские старты трансгендера Эмили Бриджес. Этот бывший рекордсмен страны среди мужчин-юниоров пытался заявиться на турнир женщин по велотреку на чемпионате Великобритании, но получил отказ из-за несоблюдения правил UCI по уровню тестостерона.

Правда, активисты из организаций по спасению женского спорта уже пообещали компенсировать организаторам велогонки в Лестершире потерянные 15 тысяч фунтов. Однако Питер Стэнтон не собирается возобновлять сотрудничество и в будущем, поскольку у него много друзей в трансгендером сообществе и они крайне огорчены ситуацией с Эмили Бриджес, против которой высказался даже премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.