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16 апреля, 09:20

Спонсор женского велоспорта в Великобритании разорвал контракт из-за гонений на трансгендеров

Отдел спорта «СЭ»
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Женская велогонка в Великобритании оказалась под угрозой срыва.
Фото Global Look Press

Одна из-за самых престижных женских велогонок в Великобритании, которая проводится в графстве Лестершир, оказалась под угрозой срыва после того, как от нее отказался главный спонсор.

Бизнесмен Питер Стэнтон разорвал контракт с British Cycling из-за недопуска на женские старты трансгендера Эмили Бриджес. Этот бывший рекордсмен страны среди мужчин-юниоров пытался заявиться на турнир женщин по велотреку на чемпионате Великобритании, но получил отказ из-за несоблюдения правил UCI по уровню тестостерона.

Правда, активисты из организаций по спасению женского спорта уже пообещали компенсировать организаторам велогонки в Лестершире потерянные 15 тысяч фунтов. Однако Питер Стэнтон не собирается возобновлять сотрудничество и в будущем, поскольку у него много друзей в трансгендером сообществе и они крайне огорчены ситуацией с Эмили Бриджес, против которой высказался даже премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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