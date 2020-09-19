Словенец Погачар вышел в лидеры общего зачета «Тур де Франс» перед последним этапом

Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates выиграл 20-й этап шоссейной веломногодневки «Тур де Франс». В раздельной индивидуальной гонке на дистанции 36,2 км он показал результат 55 минут 55 секунд.

Второе время показал представитель Голландии Том Дюмулен из Jumbo Visma, третьим стал представитель Trek-Segafredo австралиец Ричи Порт. Россиянин Павел Сиваков из Ineos занял 52-е место.

В общем зачете «Тур де Франс» на первое место вышел Погачар, его время составляет 84 часа 26 минут 33 секунды, вторым идет его соотечественник Примож Роглич из Jumbo-Visma, лидировавший перед 19-м этапом.