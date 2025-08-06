Велоспорт
6 августа, 16:19

Скончался заслуженный тренер России по велоспорту Лобовицкий

Алина Савинова

Заслуженный тренер России по велоспорту Валентин Лобовицкий умер в возрасте 86 лет, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Специалист будет похоронен на Перепеченском кладбище в Московской области 9 августа.

«Валентин Андреевич внес значимый вклад в развитие велосипедного спорта в России и городе Москве, пользовался у коллег и спортсменов заслуженным уважением и авторитетом. Светлая память о Валентине Андреевиче сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории велосипедного спорта России», — говорится в сообщении организации.

Воспитанники Лобовицкого выигрывали различные всероссийские соревнования. В частности, он являлся первым тренером неоднократных чемпионов России, победителей и призеров чемпионатов и первенств мира, Европы Дарьи Шмелевой и Михаила Яковлева.

