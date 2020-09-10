Швейцарец Хирши стал победителем 12-го этапа «Тур де Франс»

Швейцарец Марк Хирши из команды Sunweb стал победителем 12-го этапа велошоссейной многодневки «Тур де Франс».

Хирши преодолел дистанцию 218 км за 5.08,49. Второе место в гонке занял француз Пьер Роллан из Vital Concept, третье — датчанин Серен Краг Андерсен из Sunweb.

В общем зачете продолжает лидировать словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, вторым идет прошлогодний победитель «Тур де Франс» колумбиец Эган Берналь из Ineos, третьим — француз Гийом Мартен из Cofidis.