Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил, что у него последняя стадия рака

Шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту Крис Хой рассказал, что его рак вошел в терминальную стадию.

«Мы все рождаемся и умираем, и это лишь часть процесса. Но разве мне не повезло, что есть лекарство, которое поможет мне продержаться как можно дольше», — сказал Хой в интервью Sunday Times.

О болезни 48-летнего британца стало известно в феврале. Хой завоевал три золотых медали на Олимпиаде-2008 в Пекине, две в Лондоне (2012) и одну в Афинах (2004). Также на его счету серебро Олимпийских игр-2000 в Сиднее.