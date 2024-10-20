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Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил, что у него последняя стадия рака

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Крис Хой.
Фото Global Look Press

Шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту Крис Хой рассказал, что его рак вошел в терминальную стадию.

«Мы все рождаемся и умираем, и это лишь часть процесса. Но разве мне не повезло, что есть лекарство, которое поможет мне продержаться как можно дольше», — сказал Хой в интервью Sunday Times.

О болезни 48-летнего британца стало известно в феврале. Хой завоевал три золотых медали на Олимпиаде-2008 в Пекине, две в Лондоне (2012) и одну в Афинах (2004). Также на его счету серебро Олимпийских игр-2000 в Сиднее.

Велоспорт
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