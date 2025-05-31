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Шесть российских велогонщиков получили нейтральный статус

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил еще шестерым россиянам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает ТАСС.

Нейтральный статус получили 16-летний Никита Бутенко, 17-летние Михаил Демиш, Матвей Яковлев и Даниил Свиловский, 18-летняя Эвелина Клименко, которые выступают на треке. Кроме того, в список вошел и шоссейный велогонщик 17-летний Денис Свиловский.

Россияне с нейтральным статусом с мая 2023 года могут быть участниками этапов Кубка мира и Кубка наций, а также чемпионата мира.

Источник: ТАСС
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