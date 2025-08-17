Российскую велогонщицу Третьякову дисквалифицировали за генный допинг

Нарушение антидопинговых правил стало причиной дисквалификации победительницы чемпионата России по велогонкам на шоссе 2024 года в индивидуальной гонке на время в гору Евгении Третьяковой, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Срок дисквалификации составил четыре года — до 26 мая 2029 года. В пробе 39-летней спортсменки обнаружили запрещенную субстанцию GW1516, которую относят к генному допингу.

Решение о дисквалификации принимал дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства.

Вещество GW1516, или кардарин, — синтетический препарат, его исследования начались в конце XX века. Кардарин стимулирует использование жира в качестве энергии мышечными клетками.