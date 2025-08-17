Велоспорт
17 августа, 09:07

Российскую велогонщицу Третьякову дисквалифицировали за генный допинг

Павел Лопатко

Нарушение антидопинговых правил стало причиной дисквалификации победительницы чемпионата России по велогонкам на шоссе 2024 года в индивидуальной гонке на время в гору Евгении Третьяковой, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Срок дисквалификации составил четыре года — до 26 мая 2029 года. В пробе 39-летней спортсменки обнаружили запрещенную субстанцию GW1516, которую относят к генному допингу.

Решение о дисквалификации принимал дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства.

Вещество GW1516, или кардарин, — синтетический препарат, его исследования начались в конце XX века. Кардарин стимулирует использование жира в качестве энергии мышечными клетками.

Источник: ТАСС
  • Александр Иванов

    А депутат Госдумы Светлана Журова вчера написала : «Россия очистилась от допинга»... кому верить ?

    17.08.2025

  • Smail

    Классика жанра- когда ищешь, всегда найдешь

    17.08.2025

  • Саша

    Первый случай в истории: генный допинг GW1516 обнаружен у российского спортсмена 20 ноября 2012 00:00, вторник. 27 октября 33-летний малоизвестный Сергей Лисин из Нижнего Новгорода выиграл чемпионат России по конькобежному спорту на классической стайерской дистанции — 10 000 м. С личного рекорда сбросил 34(!) секунды. Естественно, был включен в состав сборной на этапы Кубка мира. РУСАДА от 16 ноября: "Комиссия по предварительному рассмотрению НП «РУСАДА» на основании полученного из ФГУП «Антидопинговый центр» заключения о наличии запрещенной субстанции в пробе «А» спортсмена Лисина Сергея (вид спорта — конькобежный спорт) временно отстранила спортсмена от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.

    17.08.2025

