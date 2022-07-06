Российский велогонщик Власов рассказал, как его преследовали голые болельщики на «Тур де Франс»

Российский велогонщик Александр Власов, идущий в минуте от лидера генеральной классификации «Тур де Франс» после четырех этапов, в интервью «СЭ» рассказал об атмосфере на многодневке.

«Этот тур отличается от других гонок, потому что первые три дня в Дании было прямо очень много болельщиков. Я не ожидал такого — люди стояли буквально на протяжении всей дистанции. Второй этап был 200 километров, и от старта до финиша было полно людей на дорогах. Как будто вся Дания вышла посмотреть на гонку.

Насчет забавных случаев... (Смеется.) Ну да, было. Самое забавное было то, что там трое болельщиков вообще полностью голышом бежали за нами вдоль дороги, это все заметили. А еще много людей в костюмах, кричат, орут. То есть очень шумно и громко вообще практически постоянно. Даже между собой было тяжело разговаривать во время гонки, потому что рев болельщиков вообще все перебивал.

В целом я доволен стартом, все фавориты на генеральную классификацию идут сейчас примерно в одном времени. Остались небольшие разрывы из разделки на первом этапе. По поводу первой разделки — там был дождь, поэтому я сильно не рисковал и проехал чуть ниже своих возможностей. Но относительно других разница в секундах небольшая. «Поэтому все хорошо», — сказал Власов «СЭ».

В этом году Власов уже выиграл Тур Романдии, а также лидировал в Туре Швейцарии, но сошел из-за коронавируса.