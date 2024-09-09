Российский велогонщик дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года в дисциплине ВМХ-фристайл Константин Андреев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), имеющиеся в его распоряжении.

Спортсмен дисквалифицирован на 2 года за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении. Срок дисквалификации завершится 26 февраля 2026 года.

31-летний Андреев является 5-кратным чемпионом России. Летом 2021 года он был включен в список запасных для участия в Олимпийских играх в Токио.