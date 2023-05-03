Российских велосипедистов допустили до соревнований в нейтральном статусе

Правление Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Атлеты будут допущены до международных соревнований, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Для допуска спортсменам необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки СВО.

Для получения нейтрального статуса спортсмену нужно будет обратиться в UCI. Возможность участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального индивидуального спортсмена вступит в силу с 1 июня.

Также UCI сохранил введенные ранее санкции на участие команд, состоящих из российских и белорусских спортсменов, в соревнованиях международного календаря организации, и запрет на регистрацию мероприятий на территории России и Белоруссии.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.