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Российские велогонщики останутся на карантине в ОАЭ до 14 марта

17:44
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Спортсмены, прибывшие в ОАЭ для участия в велогонках, будут находиться в карантине в связи с подозрением на коронавирус до 14 марта, информирует Reuters.

Коронавирус подтвержден в ОАЭ у двух членов российской велокоманды «Газпром-Русвело», но все остальные члены команды, даже имеющие отрицательные результаты, пройдут повторные тесты.

Гонщики и персонал «Газпром-Русвело» находятся на карантине в одном из отелей на острове Яс на въезде в столицу ОАЭ — Абу-Даби. Заболели гонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович.

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