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Сегодня, 09:15

Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы в Бельгии

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Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы в Бельгии, который состоится с 11 по 15 сентября в Лимбурге, сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

«Было принято решение не ехать туда. К тому же Европейский союз велосипедистов не выделил россиянам квоты, хотя у нас была возможность сделать запрос о предоставлении возможности выступить на этом турнире», — приводит слова тренера ТАСС.

В мае прошлого года Международный союз велосипедистов допустил российских спортсменов до участия в турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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