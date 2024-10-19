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Сегодня, 19:56

Россиянка Бурлакова стала чемпионкой мира по велоспорту

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Яна Бурлакова.
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Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала золотую медаль чемпионата мира в Баллерупе (Дания) в гонке на 500 метров с места.

В финальном заезде 24-летняя россиянка победила с результатом 32,863 секунды. Второе и третье место заняли представительницы Великобритании Софи Кейпвелл (+0,147) и Кэти Марчант (+0,256).

Чемпионат мира в Дании проходит с 16 по 20 октября. Бурлакова является единственной представительницей России, участвующей на соревнованиях. Она выступает на турнире в нейтральном статусе.

Бурлакова в третий раз за карьеру завоевала медаль мирового первенства. Также на счету спортсменки серебро и бронза.

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