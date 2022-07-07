Россиянин Власов поднялся в топ-7 генеральной классификации «Тур де Франс»
Российский велогонщик Александр Власов вошел в группу лидеров общего зачета «Тур де Франс» по итогам шести этапов.
Власов весь день провел в голове пелетона и в итоге проиграл победившему на этапе Тадею Погачару пять секунд. Благодаря этому он поднялся с 12-го на 7-е место и замыкает группу тех, кто удерживается в минуте за главным фаворитом гонки Погачаром.
Седьмой этап пройдет в пятницу, это будет первый горный этап тура.
Ранее Власов в интервью «СЭ» говорил, что горы являются его главным преимуществом.
Тур де Франс. Генеральная классификация
1. Тадей Погачар (Словения) — 20:44.44
2. Нилсон Паулесс (США) — 0.04
3. Йонас Виньегор (Дания) — 0.31
4. Адам Йейтс (Великобритания) — 0.39
5. Томас Пидкок (Великобритания) — 0.40
6. Джерэйнт Томас (Великобритания) — 0.46
7. Александр Власов (Россия) — 0.52