Россиянин Власов поднялся в топ-7 генеральной классификации «Тур де Франс»

Российский велогонщик Александр Власов вошел в группу лидеров общего зачета «Тур де Франс» по итогам шести этапов.

Власов весь день провел в голове пелетона и в итоге проиграл победившему на этапе Тадею Погачару пять секунд. Благодаря этому он поднялся с 12-го на 7-е место и замыкает группу тех, кто удерживается в минуте за главным фаворитом гонки Погачаром.

Седьмой этап пройдет в пятницу, это будет первый горный этап тура.

Ранее Власов в интервью «СЭ» говорил, что горы являются его главным преимуществом.

Тур де Франс. Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (Словения) — 20:44.44

2. Нилсон Паулесс (США) — 0.04

3. Йонас Виньегор (Дания) — 0.31

4. Адам Йейтс (Великобритания) — 0.39

5. Томас Пидкок (Великобритания) — 0.40

6. Джерэйнт Томас (Великобритания) — 0.46

7. Александр Власов (Россия) — 0.52