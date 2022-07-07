Велоспорт
Новости
Велошоссе Велотрек Маунтинбайк Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 18:08

Россиянин Власов поднялся в топ-7 генеральной классификации «Тур де Франс»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский велогонщик Александр Власов вошел в группу лидеров общего зачета «Тур де Франс» по итогам шести этапов.

Власов весь день провел в голове пелетона и в итоге проиграл победившему на этапе Тадею Погачару пять секунд. Благодаря этому он поднялся с 12-го на 7-е место и замыкает группу тех, кто удерживается в минуте за главным фаворитом гонки Погачаром.

Седьмой этап пройдет в пятницу, это будет первый горный этап тура.

Ранее Власов в интервью «СЭ» говорил, что горы являются его главным преимуществом.

Тур де Франс. Генеральная классификация

1. Тадей Погачар (Словения) — 20:44.44

2. Нилсон Паулесс (США) — 0.04

3. Йонас Виньегор (Дания) — 0.31

4. Адам Йейтс (Великобритания) — 0.39

5. Томас Пидкок (Великобритания) — 0.40

6. Джерэйнт Томас (Великобритания) — 0.46

7. Александр Власов (Россия) — 0.52

Александр Власов. «Трое голых фанатов бежали за нами». Российский велогонщик Власов — о «Тур де Франс»

1
0
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский велогонщик Власов рассказал, как его преследовали голые болельщики на «Тур де Франс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости