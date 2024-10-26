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Сегодня, 19:55

Россиянин Мамыр Сташ стал третьим на втором этапе многодневки «Тур дю Фасо»

Алина Савинова
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Российский велогонщик Мамыр Сташ занял третье место на втором этапе многодневки «Тур дю Фасо».

Первым финишировал бельгиец Ланс Декабутер. Второй результат показал Ибрагим Эссабаи из Морокко.

Ранее «Тур дю Фасо» исключили из календаря Международного союза велосипедистов (UCI) из-за допуска россиян, представляющих ЦСКА. Российские велогонщики стартовали в африканской многодневке в форме цветов национального флага и надписью «Russian army» на английском языке, несмотря на то, что их участие в соревнованиях под эгидой UCI разрешено только в нейтральном статусе.

Африканскую многодневку &laquo;Тур дю&nbsp;Фасо&raquo; наказали за&nbsp;допуск российских велогонщиков. Скандал из-за надписи «Армия России» на форме велогонщиков ЦСКА в Африке. Организаторов наказали за это

Всего в «Тур дю Фасо» участвуют 11 команд из девяти стран.

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