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«Продолжаю соблюдать режим самоизоляции». Призер ОИ — о том, как изменилась его жизнь с 12 мая

15:24
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Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и чемпион мира по велоспорту на треке Денис Дмитриев рассказал, что, несмотря на смягчение режима самоизоляции, живет и работает в прежнем режиме.

— Я, конечно, слежу за всеми новостями по телевизору, смотрел и выступление Президента, — рассказал Дмитриев. — Но у нас, спортсменов, есть орган, который непосредственно регулирует нашу жизнь — это Министерство спорта. Пока не будет распоряжения, что открывается велотрек и другие спортивные объекты, у нас все остается, как есть. Так что я продолжаю соблюдать режим самоизоляции в прежнем режиме.

— Оформляли ли вы какие-то выплаты на детей?

— Мы оформили все положенные выплаты. Первая выплата, на ребенка до трех лет, супруге уже пришла. (Наталья Марьянчик)

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