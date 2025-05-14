Призер Олимпиады велогонщик Деннис получил условный срок за аварию, в которой погибла его жена

Австралийский велогонщик, двукратный призер Олимпийских игр Роан Деннис получил условный срок за аварию, в которой погибла его жена Мелисса Хоскинс, сообщает АВС.

Ранее 34-летний спортсмен признал вину в создании риска причинения вреда. Судья приговорил Денниса к одному году и пяти месяцам тюремного заключения условно. При этом срок сократили с двух лет и двух месяцев благодаря признанию вины.

Деннис согласился внести залог 100 долларов за хорошее поведение в течение двух лет. Ему также запретили управлять транспортным средством сроком на пять лет.

30 декабря 2023 года Деннис, находясь за рулем пикапа, сбил свою жену в нескольких метрах от дома. Девушка умерла в больнице следующим утром. У пары остались двое детей.