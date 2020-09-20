Погачар стал победителем общего зачета «Тур де Франс»
20:33
Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем многодневки «Тур де Франс», которая завершилась во Франции.
21-летний Погачар впервые принимал участие в «Тур де Франс» и стал вторым в списке самых молодых победителей веломногодневки после француза Анри Корне.
«Тур де Франс» прошел в 107-й раз, в этом году маршрут был проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии.
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