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Погачар стал победителем общего зачета «Тур де Франс»

20:33
Тадей Погачар. Фото Twitter.
Тадей Погачар. Фото Twitter.

Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем многодневки «Тур де Франс», которая завершилась во Франции.

21-летний Погачар впервые принимал участие в «Тур де Франс» и стал вторым в списке самых молодых победителей веломногодневки после француза Анри Корне.

«Тур де Франс» прошел в 107-й раз, в этом году маршрут был проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии.

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